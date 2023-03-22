На заметку каждой россиянке: как модный режиссер женила на себе Сергея Безрукова

Личная жизнь Сергея Безрукова всегда приковывала внимание его поклонниц. Долгое время его брак с Ириной Безруковой казался образцовым, но после 15 лет совместной жизни они подали на развод. Актер моментально «переключился» на модного режиссера Анну Матисон. Чем же она покорила главного актера страны?

Безруков и Матисон поженились в 2016 году. Они не только расписались в ЗАГСе, но и обвенчались. Все это говорит о серьезных намерениях актера, который подошел к этому браку основательно. По словам Сергея, Анна не только талантливый режиссер, но и замечательная мать, жена и хозяйка. Вот такой простой и одновременно трудновыполнимый рецепт того, как покорить сердце именитого актера.

Новость о разводе Сергея и Ирины в свое время ошеломила публику. Потом выяснилось, что на тот момент у актера были внебрачные дети — сын и дочь. Информации об их матери крайне мало. После развода Безруков женился на Матисон, и через некоторое время пара обзавелась тремя наследниками.