На юную дочь Юрия Яковлева было больно смотреть: после пластики ее не узнать

Дочь народного артиста Юрия Яковлева пошла по стопам отца и тоже стала актрисой кино. Алена Юрьевна унаследовала его талант, но не видную внешность, о чем говорят ее давние фотографии.

Яковлева начала сниматься в конце 80-х. Она дебютировала в картине «Филиал», где сыграла Люсю. В те годы актриса выглядела совсем не так, как сегодня: невзрачный вид, взлохмаченные волосы, грубые черты лица. Ситуацию исправили пластические операции и другие бьюти-процедуры, которые превратили брутальную Яковлеву в леди.

Актриса не скрывает, что обращалась за к помощью к хирургам и косметологам. Правда, однажды одна из процедур едва не лишила ее карьеры. Несколько лет назад Яковлевой сделали неудачный укол красоты в губы, из-за чего ее лицо стало ассиметричным. Лишь в 2021-м звезда сериала «Земский доктор» исправила этот недостаток.

Сегодня 61-летняя по-прежнему выглядит отлично и моложаво. У нее тонкие черты лица, гладкая кожа и женственный образ, а от той брутальной невзрачной девушки не осталось и следа.