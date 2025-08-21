На высоте 400 км: не только «Вызов» сняли в космосе — скоро в прокат выйдет китайский «Интерстеллар» (да еще и в 8К)

Меню
21 августа 2025 12:48
Фильм расскажет про крутейшую станцию, которая проработает минимум до 2038 года.

Вы наверняка наслышаны про российский фильм «Вызов» — первую в мире полнометражную картину, съемки которой проходили в настоящем космосе на МКС.

Его создатели, вдохновляясь голливудскими блокбастерами вроде «Интерстеллара», доказали, что космическое кино можно снимать без гравитации и зеленых экранов. Идея оказалась успешной: при бюджете в 900 млн рублей фильм собрал в прокате около 2 млрд.

Но совсем скоро у «Вызова» появится «космический собрат». Уже 5 сентября в китайский прокат выходит фильм «Шэньчжоу-13», который также снимали прямо на орбите — на борту национальной космической станции «Тяньгун».

И что особенно впечатляет — зрители увидят его в рекордном разрешении 8K.

О чём этот фильм?

Конечно, «Интерстеллар» фильм напоминает лишь общей тематикой — и там, и там фигурирует космос. Но здесь внимание сфокусировано не на фантастике, а на настоящей жизни.

В основе сюжета «Шэньчжоу-13» — реальная история одноимённой космической миссии 2021-2022 годов. Экипаж в составе тайконавтов (так в Китае называют космонавтов) Чжая Чжигана, Ван Япин и Е Гуанфу провёл на орбите 183 дня, установив национальный рекорд по длительности пребывания в космосе.

Особое внимание в фильме уделяют Ван Япин — первой китайской женщине, вышедшей в открытый космос, и первой женщине на борту станции «Тяньгун».

Что уникального в его съёмках?

Как и в случае с «Вызовом», часть съёмок провели сами члены экипажа прямо на орбите. Зрителей ждут не только впечатляющие виды Земли из космоса, но и уникальные кадры повседневной жизни тайконавтов: их работа, быт и даже тренировки в условиях невесомости.

Главная технологическая фишка — невероятная детализация изображения. Съёмки велись на специально разработанные в Китае камеры с разрешением 8K, адаптированные для работы в космосе. Так что зрелище обещает быть по-настоящему захватывающим.

Что известно о станции «Тяньгун»?

«Тяньгун» — это многомодульная орбитальная станция, которую Китай строил для собственной космической программы. Она находится на высоте около 400 км и весит примерно 69 тонн.

Станция постоянно обитаема и может принимать до шести тайконавтов одновременно. По планам властей КНР, она проработает как минимум до 2038 года, открывая новые возможности не только для науки, но и для кинематографа.

Итог

Таким образом, «Шэньчжоу-13» — это не просто кино, а ещё и громкое технологическое достижение Китая, которое показывает растущие амбиции страны в космической гонке нового поколения.

Остается дождаться, когда новинка появится в российских кинотеатрах или хотя бы в цифре. Так что следим за дальнейшими новостями. А пока можно посмотреть 5 сериалов, которые цепляют с первой минуты — начнете, и опомнитесь только под утро.

Фото: Кадр из фильма «Шэньчжоу-13»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
