«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме

Лолита Милявская призналась, что провела один из недавних концертов в домашних тапочках. Как оказалось, певица повредила ногу и теперь не может выступать на каблуках.

Не так давно артистка провела зажигательный концерт в одном из московских клубов. Поклонники остались в восторге от выступления знаменитости и даже не заметили, что провела она его в домашних тапочках. Как оказалось, прямо перед концертом Милявская сильно травмировала ногу, из-за чего специалисты запретили ей носить обувь на каблуке.

«Подвернула ногу на выходе из гримерной», — рассказывает артистка в своем Telegram-канале.

Также певица отметила, что ближайшие выступления также проведет в удобной обуви. Пользователи Сети не оставили без внимания запись кумира. В комментариях фанаты пожелали Лолите скорейшего выздоровления и поблагодарили за работоспособность.