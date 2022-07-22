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«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме

22 июля 2022 16:05
«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме

Артистка заставила поклонников переживать за себя.

Лолита Милявская призналась, что провела один из недавних концертов в домашних тапочках. Как оказалось, певица повредила ногу и теперь не может выступать на каблуках.

Не так давно артистка провела зажигательный концерт в одном из московских клубов. Поклонники остались в восторге от выступления знаменитости и даже не заметили, что провела она его в домашних тапочках. Как оказалось, прямо перед концертом Милявская сильно травмировала ногу, из-за чего специалисты запретили ей носить обувь на каблуке.

«Подвернула ногу на выходе из гримерной», — рассказывает артистка в своем Telegram-канале.

Также певица отметила, что ближайшие выступления также проведет в удобной обуви. Пользователи Сети не оставили без внимания запись кумира. В комментариях фанаты пожелали Лолите скорейшего выздоровления и поблагодарили за работоспособность.

«Мы Вас любим с каблуками и без», «Поправляйтесь, Лолита», «Лолита, вы самая лучшая, настоящий профессионал», — уверены преданные фанаты.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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