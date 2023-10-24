«На вторую родину»: дочь Заворотнюк сделала роковое заявление

Вестей от Анастасии Заворотнюк нет уже который год. Звезда «Моей прекрасной няни» тяжело больна: она борется с раком мозга. Семья во всем поддерживает актрису. О судьбе мамы переживает и взрослая дочь Анна. Однако девушка не собирается ставить крест на личной жизни: недавно звездная наследница окончательно перебралась за границу.

Еще осенью Заворотнюк-младшая объявила об отъезде из России. Первоначально барышня решила обосноваться в Азербайджане, но в итоге предпочла жаркие Эмираты. Больше всего звездную наследницу прельщал любимый блогерами и бизнесменами Дубай.

27-летняя Анна задумывает о покупке недвижимости в далеких краях. Недавно модель поделилась снимками из аэропорта. Подписчики спрашивали, куда же отправится красотка.