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«На вторую родину»: дочь Заворотнюк сделала роковое заявление

24 октября 2023 06:30
«На вторую родину»: дочь Заворотнюк сделала роковое заявление

Красавица покинула Россию.

Вестей от Анастасии Заворотнюк нет уже который год. Звезда «Моей прекрасной няни» тяжело больна: она борется с раком мозга. Семья во всем поддерживает актрису. О судьбе мамы переживает и взрослая дочь Анна. Однако девушка не собирается ставить крест на личной жизни: недавно звездная наследница окончательно перебралась за границу.

Еще осенью Заворотнюк-младшая объявила об отъезде из России. Первоначально барышня решила обосноваться в Азербайджане, но в итоге предпочла жаркие Эмираты. Больше всего звездную наследницу прельщал любимый блогерами и бизнесменами Дубай.

27-летняя Анна задумывает о покупке недвижимости в далеких краях. Недавно модель поделилась снимками из аэропорта. Подписчики спрашивали, куда же отправится красотка.

«На вторую родину, в Дубай», — без стеснения ответила дочь известной артистки.

Фото: unsplash.com, Anatoly Lomokhov, Global Look Press/globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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