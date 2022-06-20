На всю страну: Баста покаялся перед оскорбленным Егором Кридом

Между Бастой и Егором Кридом накалились отношения. Ранее в YouTube-шоу MC TAXI Баста раскритиковал и даже оскорбил певца. По его словам, он сильно разочаровался в Егоре, после того как тот принял участие в его проекте «Вопрос ребром». Рэпер объяснил, что в каждом выпуске до конца не понимает, как будет развиваться беседа с гостем. Но чаще всего в шоу участвуют люди, с которыми проблем не возникает. Однако бывают гости, которые расстраиваются и обижаются на бестактные вопросы. По всей видимости, среди них оказался и Крид. На эмоциях Баста сказал, что ненавидит певца.

«Все приятные люди, кроме Егора Крида», — заявил рэпер на всю страну.

Но уже спустя некоторое время Баста поспешил забрать громкие слова назад. Он записал в соцсетях специальное видео для подписчиков. В нем он признался, как на самом деле относится к Егору. «Желаю ему всего наилучшего», — отметил музыкант.

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По словам Басты, он относится к коллеге с любовью и уважением. В конце ролика музыкант даже изобразил пальцами сердечко, посвятив его Криду.