На все вопросы теста ответит только знаток: угадайте фильм по мутанту

Кто такие мутанты во всеобщем представлении? Это существа, наделенные какими-либо изъянами, отличающиеся от своих собратьев какой-то яркой особенностью. Правда, станет ли она негативным фактором или позитивным, зависит от восприятия смотрящего. В мире достаточно примеров того, как люди или вещи, не вписывающиеся в привычные стандарты, становились знаменитыми и восхищали миллионы. Достаточно вспомнить Пизанскую башню, архитектор которой просчитался на этапе расчетов. Спустя несколько лет после начала строительства сооружение накренилось в сторону, однако именно благодаря этой особенности стало всемирно известным архитектурным достоянием. Живые существа тоже обретают популярность с помощью генетических мутаций. Ярким примером тому служит ставший мемом Grumpy Cat - кот, выражение мордашки которого из-за неправильного прикуса стало сердитым. Пользователи соцсетей были от него в восторге.

В мировом кинематографе немало персонажей-мутантов. Не все из них вызывают положительные эмоции, но определенно запоминаются зрителям. Проверьте, насколько хорошо вы помните таких героев, с помощью нашего теста.