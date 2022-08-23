На все готова ради хайпа: экстремально оголившаяся Глюкоза шокировала народ
Звезду осудили за излишнюю откровенность.
Певица Глюкоза славится любовью к пикантным публикациям. Звезда в очередной раз оставила провокационное видео со своим участием в социальных сетях и нарвалась на настоящую травлю.
В кадрах ролика артистка запечатлена в бикини на фоне бассейна. При этом исполнительница охотно продемонстрировала подписчикам свои обнаженные формы. Именно это и вывело из себя интернет-пользователей.
Многие из них отметили, что звезда готова на все ради хайпа. В комментариях они осудили экстремально оголившуюся Глюкозу. Подписчики призвали певицу задуматься о своем поведении, поскольку она служит примером для подражания своим дочкам.
«Я не знаю, зачем все показывают свои пятые точки. Неужели это красиво?», «Все на Бузову наезжают, а тут уже Глюкоза помешалась на своей пятой точке, а ведь на нее дочки смотрят», «Мать двоих детей, одна уже взрослая, а ведет себя как?» — подытожили фолловеры.