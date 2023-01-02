На врача средств не хватило: улыбка наследницы испанского престола ужаснет любого

К Леонор Бурбон, наследнице испанского престола, приковано повышенное внимание общественности. Принцесса Астурийская слывет истинной красавицей, однако недавний ее выход в свет потряс публику.

Многие обратили внимание на далеко не идеальную улыбку дочери короля Филиппа IV и королевы Летиции. На фотографиях, сделанных во время одного из светских мероприятий и впоследствии опубликованных в Сети, отчетливо видно, что у 17-летней Леонор отсутствует часть зубов. Пока поклонники Бурбон переживают за состояние ее здоровья, хейтеры злорадствуют, говоря о том, что у монаршего семейства не хватило средств на хорошего стоматолога.

Между тем монархи не спешат выступать с комментариями относительно внешности кронпринцессы. Примечательно, что ранее в медийном пространстве уже обсуждалась улыбка Леонор. Как оказалось, в подростковом возрасте у наследницы престола возникли проблемы с молочными зубами, которые не спешили сменяться коренными. Когда же это, наконец, произошло, стало очевидно, что коренные зубы выросли неправильно. Как пишут в Сети, теперь без вмешательства специалистов и установки имплантов Леонор явно не обойтись.