На вопросы этого теста легко ответит шестиклассник, а вы сможете?

Далеко не каждый школьник во время урока думает о предмете и тех вещах, про которые рассказывает учительница. Мысли ребенка улетают далеко-далеко, в любимым занятиям, друзьям, играм и т.д. Однако в мире существуют школы, в которых ученики уж точно не ловят ворон, а активно включаются в образовательный процесс - не потому, что так надо, а потому, что им это по-настоящему интересно. В число самых необычных школ нашей планеты входит AltSchool, расположенная в Кремниевой долине (Сан-Франциско, США). Здесь обучаются дети в возрасте от 4 до 14 лет. Модель обучения здесь кардинально отличается от той, к которой мы привыкли. Школьники в AltSchool не проходят стандартные тесты и не выполняют набившие оскомину задания, главное, чему хотят научить преподаватели своих подопечных - гибкому и креативному мышлению. Вместо бумажных тетрадей ученики используют 3D-планшеты, а вместо абстрактных задачек решают настоящие практические проблемы.

Помните ли вы что-нибудь из школьной программы за шестой класс? Предлагаем вам пройти тест на знание школьных предметов и узнать, насколько прилежным учеником вы были в школе.