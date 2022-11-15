На вооружение каждой женщине: как Кейт Миддлтон смогла удержать принца Уильяма

Кейт Миддлтон не раз доказывала британцам, что дорожит браком с принцем Уильямом. При этом в отношениях супругов без драмы не обошлось. Старшего сына Карла III то и дело подозревают в изменах возлюбленной.

Между тем принцесса Уэльская решила не устраивать громких скандалов. Чтобы удержать мужа рядом с собой, она прибегла к одной маленькой хитрости. Взять ее на вооружение может каждая женщина.

На днях Миддлтон вместе с другими членами королевской семьи посетила поминальную службу, приуроченную ко Дню памяти. Для выхода в свет Кейт облачилась в черное и использовала аксессуары. Принцесса надела серьги, в которых не раз видели ее свекровь — Диану Спенсер.

Миддлтон так и не успела познакомиться с легендарной мамой своего мужа. Несмотря на это, она всячески показывает свое уважение к ней и старается стать ее копией. Тем самым, как полагают многие, Кейт пытается вызвать трепетные чувства супруга, который был довольно сильно привязан к трагически погибшей матери.