На волосок от смерти: звезда «Знахаря» повторила страшную участь Марыси

Когда польский режиссер Ежи Гоффман начал снимать ленту «Знахарь» в 1980-х, он точно знал, кому достанется главная роль Марыси. Актриса Анна Дымна блестяще воплотила на экране трогательную героиню с непростой судьбой. Как выяснилось, все перипетии были особенно близки Анне, ведь ее жизнь будто повторяла экранные трагедии.

Эпизоды, где Марыся шутила и флиртовала с графом Чиньским, напоминали начало отношений Анны с мужем Веславом. Они поженились в 1973 году и не чаяли души друг в друге. Но через 5 лет мужчина скончался, оставив 27-летнюю Анну вдовой.

Она тяжело переживала потерю. Тем не менее актриса не отказалась от работы на съемках в Венгрии. Коллеги, заметив депрессию звезды, советовали ей воспользоваться услугами водителя, но Дымна сама села за руль. На подъезде к Будапешту она попала в страшную автоаварию. Анна была на волосок от смерти, из больницы ее выписали парализованной. Несмотря на то, что медики не давали никаких прогнозов, актриса после реабилитации смогла восстановиться и начать ходить, как и Марыся после ДТП с мотоциклом в картине.