На волоске от смерти: не поверите, как на самом деле Варлей добилась популярности

Мистические фильмы часто заранее обрастают дурной славой, из-за которой на съемки в них не соглашаются актеры. Но Наталья Варлей в 1967 году с радостью приняла предложение стать панночкой в экранизации произведения Николая Гоголя. Ее даже не смутило, что по сюжету фильма «Вий» она должна будет лежать в гробу. Актриса не была суеверна, к тому же хотела закрепить славу и известность, которые ей принесла роль в «Кавказской пленнице». И в попытках добиться популярности Варлей оказалась на волоске от смерти.

Благодаря сложным механизмам гроб с Натальей на высокой скорости летал буквально под потолком. И однажды актриса случайно выпала из него. Вся съемочная площадка затаила дыхание, ведь трагедия была неизбежна — с большой высоты актриса летела вниз головой. Лишь чудом перед самым приземлением ее подхватил на руки актер Леонид Куравлев. При этом слухи о том, что Варлей погибла на съемках, еще несколько недель ходили в советской прессе, пишет МК .