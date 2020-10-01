«На Волочкову похожа»: Анну Хилькевич не узнали после смены имиджа 

На днях Анна Хилькевич опубликовала в своем микроблоге несколько свежих снимков, на которых показала себя в совершенно неожиданном виде.

На черно-белых кадрах звезда сериала «Универ. Новая общага» предстала в белом коротком парике с челкой. Она надела, по всей видимости, длинное белое платье с открытыми плечами.

На одном фото Хилькевич, стоя вполоборота, томно смотрела в камеру. Она подчеркнула глаза черной подводкой и добавила пышные ресницы. Губы звезда выделила матовой помадой.

На другом снимке Анна дурачилась и послала воздушный поцелуй своим поклонникам. «Главной движущей силой в нашем мире является страх, а не любовь. А должно быть наоборот. И я уверена, что когда-нибудь человечество к этому придет», – написала в подписи к серии фотографий Хилькевич.

Многие фанаты поддержали ее и отметили, что не сразу узнали звезду «Универа» в новом образе. «Интересный образ!», «Очень идет такая стрижка», «Шикарный образ, вам очень идет», «Какая нежная и милая», «Вау! Кто эта незнакомка?», «Не узнать», – отметили фолловеры.

Напомним, что Анна Хилькевич пять лет состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым. Звездная пара воспитывает дочерей Арианну и Марию. При этом актриса признается, что секрет семейного счастья прост: важно любить и принимать себя, а также давать энергию любимому мужчине, выделяя отдельные дни для вас двоих.