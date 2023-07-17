На внуков и детей наплевать: топ вредных в старости знаков Зодиака

Все люди с возрастом неизбежно меняются - необходимо принять этот факт, как аксиому. Речь идет об изменениях не только во внешности, но и в поведении. Многие замечают, что с годами их пожилые родственники становятся ворчливее, строже, капризнее. По наблюдениям астрологов, чаще всего такие перемены происходят с представителями определенных знаков зодиака. После их выхода на пенсию домочадцы впадают в отчаяние - они попросту не знают, каких еще выходок ожидать от этих неугомонных старичков.

Овен

Представители огненного знака в любом возрасте испытывают терпение окружающих. Упрямые и импульсивные, взрывные и властные, с течением времени они становятся еще более невыносимыми. Как только Овен выйдет на пенсию, сразу же начнет учить детей, внуков, правнуков, соседей и прочих “счастливчиков” уму-разуму.

По мнению уроженца этого знака, он один знает, как нужно правильно жить.

Всем остальным бы его послушаться, так ведь нет, пропускают советы мимо ушей! Родственники рады бы навестить старичка-Овна, выпить с ним чаю с вкусностями, но они точно знают - в какой-то момент милое чаепитие превратится в чтение нотаций.

Дева

Еще один зодиакальный любитель поучать - Дева. Представители земной стихии известны своей педантичностью, которая с возрастом только крепнет. Полотенца в шкафчике Девы всегда лежат в строгом порядке, посуда расставлена на полках по росту, все в доме поглажено, накрахмалено, убрано. И это было бы похвально, если б не поведение знака.

Только к Деве-пенсионерке приходят гости, неважно, родственники или соседи, она начинает командовать:

“Не бери эту чашку”, “Не испачкай полотенце”, “Не стой там” и т.д.

Представители этого знака настолько сильно пекутся о порядке в своем жилище, что буквально не дают визитерам шагу лишнего ступить.

Скорпион

Скорпионы - большие любители саркастичных шуток. Если в молодости они придают представителю знака особый шарм а ля доктор Хаус, то в старости воспринимаются как проявление вредного и капризного характера. Кроме того, с возрастом Скорпион становится еще более желчным и его шуточки приобретают обидный характер.

Родственники стойко терпят причуды представителя этого знака, но избегают приглашать в гости посторонних людей.

Иначе им будет попросту стыдно за поведение Скорпиона. Самое главное - невозможно угадать, в каком настроении он будет и отпустит ли какую-нибудь резкую шутку или станет милым и обаятельным старичком.