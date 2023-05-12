На внучку Чарли Чаплина стыдно смотреть: ее не украсило даже свадебное платье

Легенда мирового кино Чарли Чаплин оставил после себя огромное наследие, и речь не только о его киноработах. Неутомимый актер был женат четыре раза, и каждая избранница дарила ему детей, а те заводили своих отпрысков. Всего у артиста около 20 внуков и внучек, которые тоже снискали определенную популярность. Среди самых известных значится Лаура Чаплин.

Внучка актера стала знаменитой художницей. Недавно Лаура вышла замуж за своего бойфренда Этьена Монье. Их скромное бракосочетание состоялось в Швейцарии, и на торжестве были только самые близкие.

Чаплин выложила несколько снимков со свадьбы, однако пользователи Сети не спешили поздравлять Лауру с замужеством. Многие обратили внимание на ее наряд: приталенное платье, открытые руки, тонкий ремень, юбка со складками длиной до колен. Образ дополнили длинные замшевые сапоги пурпурного оттенка. По мнению Интернет-пользователей, такой наряд подходит юным девушкам, а вот на 34-летней Лауре он смотрелся нелепо. Кроме того, Чаплин нельзя назвать красоткой, а подобные платья лишь подчеркивают все ее несовершенства.

Вот какие комментарии оставили пользователи Сети: