На внучек Елизаветы II стыдно смотреть: такого не ожидали даже британцы (фото)

Дочери принца Эндрю и по совместительству внучки Елизаветы II давно стали объектом пристального внимания публики. Часто пресса освещает их весьма странный стиль одежды.

Евгении и Беатрис нет и сорока, но порой они выглядят как дамы преклонного возраста. Негатив в их сторону начался после свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Тогда британцы разнесли брендовую шляпку Беатрис, сравнив ее с рогами и крабом. В итоге принцесса продала эту злосчастную вещь на аукционе.

После этих неприятных комментариев Беатрис даже наняла себе стилиста, но, судя по ее нынешнему виду, он далеко не профессионал своего дела. Принцесса по-прежнему облачается в странные платья, надевает сомнительные шляпки и разбавляет образ неуместными аксессуарами.

Не отстает от нее сестра Евгения, стиль которой аналогичен стилю Беатрис. Она носит вещи, подчеркивающие недостатки ее несовершенной фигуры и скрывающие достоинства. Местная публика давно потешается над странноватой королевской модой. Эта одежда выглядит «тяжелой» и громоздкой на молодых принцессах, превращая их в женщин с дурным вкусом.