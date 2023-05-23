На видео со свадьбы певца SHAMAN не дает покоя одна деталь: увидите и тоже обомлеете

В жизни Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, произошло знаменательное событие. Музыкант сыграл свадьбу со своей возлюбленной Еленой Мартыновой, с которой официально зарегистрировал отношения еще шесть лет назад. Певец обнародовал первые кадры с церемонии в личном Telegram-канале. Теперь фанатам не дает покоя одна странная деталь, подмеченная в ролике.

Торжество прошло в Санкт-Петербурге — в Мраморном дворце.

Специально для звезды часть помещений исторического здания освободили. Артист пригласил на мероприятие лишь своих поклонников: сто человек были отобраны при помощи акции в соцсетях.

Праздничным видео исполнитель хита «Я русский» обещал поделиться в ближайшее время, но интернет-пользователям уже есть что обсудить. Многие обратили внимание на образ невесты. Публике показалось странным, что избранница певца светленькая. Еще совсем недавно поклонники любовались свежими фотографиями Мартыновой, на которых она была с темными волосами.

Теперь фанаты вынуждены гадать, не встретил ли музыкант новую любовь. Некоторые не исключают, что SHAMAN решил устроить сюрприз поклонникам, поэтому и скрыл от них перемены в личной жизни.