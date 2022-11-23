На вид обычная провинциалка: народ ахнет от «честного» фото Миллы Йовович

Милла Йовович успела построить не только успешную карьеру актрисы, но и прославилась как модель. Однако последние годы знаменитость не появляется на экранах и рассказывает о своей жизни в социальных сетях.

Так, несколько дней назад она поделилась серией снимков, на которых проводит время в канадском городе Бонависта. Артистка показала, как выглядят достопримечательности местности, а также показала и себя на нескольких портретах. Поклонники не оставили без внимания публикацию Йовович, однако в первую очередь заметили не красоты Канады, а ее внешний вид.

Как отметили пользователи Сети, на серии снимков 46-летняя знаменитость не выглядит как звезда Голливуда. По их мнению, она растеряла свою привлекательность и похожа на самую обычную жительницу провинции.