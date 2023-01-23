На вид – обычная пенсионерка: Изабелле Росселлини уже 70 лет (фото)

Изабелла Росселлини в молодости могла заполучить любого статного красавца. Ей приписывают романы с актером Гари Олдманом, режиссером Дэвидом Линчем, а поклонником девушки когда-то был и русский танцор балета Михаил Барышников. Тем не менее сегодня 70-летняя артистка вряд ли сможет очаровать кого-то из представителей сильного пола.

В то время как ее коллеги уже давно воспользовались услугами косметологов или пластических хирургов, женщина не планирует вмешиваться в свое старение. Она отказалась от любых процедур, а ежедневный уход сводится к использованию крема для лица. При этом бренд Lancome назначил ее амбассадором своей косметической продукции.

Такое решение можно посчитать странным, ведь сейчас Изабелла не отличается уникальной внешностью. Итальянка сохранила свою грацию и элегантность, но ее красота уже не восхищает людей. Актриса больше похожа на милую старушку, а не на кинодиву.