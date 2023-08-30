На Вертинскую и в 78 лет любо-дорого смотреть: соблюдает необычный ритуал

Анастасия Вертинская давно завершила актерскую карьеру, но не перестала следить за своей внешностью. Даже в 78 лет звезда советского кино так же прекрасна, как и в молодости. А все потому, что неизменно следует нескольким правилам.

Например, она верит, что все поступки человека отражаются на его лице. По этой причине знаменитость быстро забывает плохое и ни на кого не держит зла. Но это не единственное ее оружие в борьбе за красоту.

После 30 лет народная любимица начала еженедельно посещать массажиста. Специалист работает и над телом, и над лицом Анастасии Александровны. Что же касается диет, то на них Вертинская никогда не сидела, но и себя не распускала. Также оставаться молодой ей помогает здоровый сон не менее восьми часов в сутки.

Все вышеперечисленное знакомо многим блюстительницам красоты, но есть на вооружении артистки и довольно странный ритуал. Вертинская не прибегает к народным средствам по типу огуречных масок, а еще отказывает себе в умывании проточной водой. Актриса использует фильтрованную, кипяченую или минеральную воду.