На великолепный «Из многих» Гиллигана вдохновили 10 культовых фильмов: от «Шоу Трумана» до самой скандальной экранизации Кинга

23 ноября 2025 20:32
Об одних «связях» можно было догадаться самим, другие раскроются в следующих сериях.

Когда Винс Гиллиган выпустил в Apple TV+ две серии «Из многих», стало ясно: перед нами не очередная антиутопия про вирус, а большая мозаика для синефилов. В его истории о «вирусе счастья», превращающем заражённых в единый разум, слышится эхо сразу нескольких великих картин.

В комментарии Letterboxd Гиллиган не скрывает: за «Плюрибусом» стоит целая полка фильмов, которые перетекли в сериал скорее духом, чем буквальными заимствованиями.

От «Вторжения похитителей тел» с «Человеком Омегой» здесь чувствуется тревога одиночек, наблюдающих, как вокруг стремительно меняется человек и мир.

«Чужие среди нас» и «Нечто» подбрасывают паранойю про скрытых врагов и тех, кто уже не тот, кем кажется. А «Тихая Земля» и «Защищая твою жизнь» добавляют философское недоумение перед вселенной, где все счастливы, но не по своей воле.

Есть и совсем иные интонации: «После жизни» вдохновляет идеей общего доступа к памяти, который в «Из многих» становится коллективным блаженством заражённых.

«Сияние» подсказывает визуальные страхи изоляции, превращая одиночество Кэрол Стурка в настоящий скрежет тишины. «Деревня проклятых» же отдаёт сериалу синхронность и пугающую пластичность «объединённых».

А «Шоу Трумана» висит над всем этим тихим напоминанием: уютная утопия перестаёт быть уютной в тот момент, когда ты перестаёшь принадлежать себе. В «Из многих» этот вопрос стоит особенно остро.

Фото: Кадр из сериала «Из многих»
