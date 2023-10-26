«На Ваню похож»: вот как выглядит брат Урганта, которого родила любовница отца
Внешне малыш напоминает звездных родственников.
Личная жизнь Андрея Урганта всегда была бурной. Актер официально два раза женился. Первая супруга Валерия Киселева родила ему сына Ивана, ныне известного телеведущего, вторая — дочь Марию. Еще одна женщина и по сей день занимает важное место в жизни звезды «Теста на беременность».
С Еленой Романовой мэтр встречался более десяти лет. Пара была счастлива, несмотря на тридцатилетнюю разницу в возрасте. Поклонники ждали, когда же наконец возлюбленные пойдут в ЗАГС и обзаведутся ребенком. Увидев Романову с округлившимся животом, пользователи принялись поздравлять Урганта.
Однако оказалось, что артист расстался со своей пассией еще пару лет назад. Узнав, что беременную бывшую бросил новый парень, Андрей Ургант не прошел мимо и стал ей активно помогать. Именно Ургант стал крестным папой маленького Феди, которого упорно считают сыном актера.
«На Ваню похож чем-то», «Видно, что порода Ургантов», «Не верю, что он неродной», — пишут поклонники семьи.