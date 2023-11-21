На уроках русской литературы не расскажут: в каком виде Пушкин обычно писал стихи

Александр Сергеевич Пушкин по праву стал достоянием не только русской литературы, но и мировой. В цивилизованной части планеты вряд ли есть человек, который хотя бы раз не слышал этого имени. Творцу удалось войти в историю и прочно в ней закрепиться.

Пушкина принято считать человеком твердого характера, благородным и верным. В школьной программе по литературе невозможно услышать о легендарном поэте и писателе ни одного негативного слова. И, скорее всего, большинство из историй о нем — чистая правда. Однако кое-чего не рассказали на уроках литературы даже в старших классах.

Оказывается, Пушкин был, как и большинство простых смертных, вальяжен и ленив! Свои произведения он писал вовсе не в поте лица, не корпел над бумагами за неудобным столом на твердом стуле с деревянной спинкой.

Судя по записям В. Колосова, шедевры автор создавал не вылезая из теплой постельки и попивая при этом кофе. Работать любил утром, чтобы день освободить для более важных и праздных дел.