На улице задразнили бы: перевод имен звездных детей вызовет испанский стыд

Многие актеры и музыканты не стесняются экстравагантного поведения, таким образом зарабатывая любовь поклонников и внимание прессы. Однако порой их желание удивить публику распространяется не только на яркие наряды, но и на имена своих детей.

Так, например, голливудская актриса Гвинет Пэлтроу еще до скандальной линейки свечей для дома привлекла внимание фанатов именем своей дочери. Знаменитость назвала наследницу Apple Martin, что можно перевести как Яблоко Мартин. Артистка решилась на этот шаг в 2004 году, но так и не объяснила причины.

Отличился и Николас Кейдж. Своего сына артист назвал Кал-Эл в честь знаменитого героя комиксов Супермена. Дело в том, что артисту когда-то давно не удалось воплотить этот образ на экране, поэтому он подарил сыну имя супергероя, которое дали ему инопланетные родители.

Также поразили поклонников и Ким Кардашьян с Канье Уэстом. Бывшие супруги воспитывают четырех детей, старшую из которых зовут North, то есть Север, а средних — Saint, Chicago, что переводится как Святой и Чикаго, хотя их мать просит называть девочку Шайкаго, а сокращенно просто Шай. Младший же ребенок знаменитостей носит имя Псалм в честь Книги псалмов, на чем, как уверены фанаты, настоял Канье Уэст, отличающийся своей религиозностью.