На улице прошли бы мимо: такой «черненькую» из «Тату» вы точно не видели

В начале нулевых Юлию Волкову без преувеличения знал весь мир. Группа «Тату», в которой пела Волкова, брала штурмом «Евровидение», собирала стадионы в Азии и возглавляли чарты в Америке. После распада групп о Юлии Волковой почти неслышно, но ее жизнь не менее насыщенная, чем раньше.

Из-за опухоли щитовидной железы Волкова потеряла голос – артистка восстанавливается до сих пор, но все же время от времени выпускает новые треки и дает концерты.

Попробовала себя Юлия Волкова и в кино. Она снялась в нескольких фильмах и сыграла главную роль в крайне неудачной картине «Zомби каникулы 3D», которую разнесли и зрители, и критики.

В 2021 году Волкова подалась в политику и даже баллотировалась в Госдуму от Ивановской области, но проиграла праймериз.

Личная жизнь артистки оказалась не менее бурной. В 19 лет молодая певица родила от Павла Сидорова дочь Викторию. В 2006 году собиралась выйти замуж за Влада Топалова. А в 2007-м, как заявляет сама Волкова, она вышла замуж за Парвиза Ясинова и приняла ислам. В том же году у пары родился сын Самир. В 2010-м году Волкова порвала с возлюбленным, а через несколько лет вернулась в православие.

Сегодня легендарной «татушке» 37 лет. В этой женщине с накаченными губами и длинными черными волосами трудно узнать ту девочку-подростка с торчащим ежиком волос.