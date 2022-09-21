На улице не узнали бы: как сейчас выглядит Аморалов из «Отпетых мошенников»

«Отпетые мошенники» были одной из самых популярных групп на российской эстраде. А участник коллектива Сергей Аморалов считался настоящим покорителем девичьих сердец и истинным красавцем.

При этом в романах с поклонницами Сергей замечен не был. А в 2000 году он неожиданно сошелся с одной из солисток группы «ВИА Гра» Дарьей Ермолаевой, но эти отношения продлились всего три года. Прошло еще несколько лет, и в 2008 году певец сочетался законным браком с топ-моделью Марией Эдельвейс.

Аморалов — единственный, кто на сегодняшний день участвует в группе из оригинального состава, но от былой популярности и славы почти ничего не осталось. Какое-то время певец пытался организовать собственный бизнес, но потерпел неудачу и вновь сосредоточился на музыкальной карьере.

Артист и сейчас не изменяет своему стилю, выбранному 20 лет назад — стрижка, солнечные очки, окрашенные волосы. Но верные поклонники замечают, что Сергей очень постарел: «Как же он изменился, что возраст с людьми делает. В молодости красавец был», «Старикан с молодежной прической».