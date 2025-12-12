На улице Бортко праздник: скандального «Мастера и Маргариту» Локшина запретили в США, и к этому причастен Джонни Депп

История скандального фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» получила новый, голливудский виток. И сейчас где-то невольно усмехнется Владимир Бортко, которого изводили вопросами об успешности ленты и просьбе сравнить ее с его экранизацией.

Картина, уже столкнувшаяся с потоком грязи на Родине, теперь не может пробиться к зрителям в США. И ключевую роль в этой блокаде сыграл проект, который только анонсирован, — экранизация с продюсерским участием Джонни Деппа.

В чём суть претензий?

Проблема упирается в тонкости авторского права. Сопродюсеры проекта Деппа, Светлана Мигунова-Дали и Грэйс Ло, утверждают, что обладают исключительными правами на экранизацию романа Булгакова на английском языке. Их команда рассылает письма с требованием прекратить деятельность, что отпугивает американских дистрибьюторов от проката хитового фильма.

Команда Локшина, в лице продакшена Luminosity Pictures, парирует: роман, написанный в СССР между 1928 и 1940 годами, должен находиться в общественном достоянии. Их логика проста: книга Булгакова — достояние мировой культуры, и запрещать её экранизацию на основании узких правовых притязаний абсурдно.

Позиция Локшина: «Депп, ты в курсе?»

Режиссёр открыто задаётся вопросом, знает ли сам Джонни Депп о судебных тяжбах, которые ведут его партнёры.

«Я предполагаю, что он об этом не знает, а если и знает, то, как и любой артист, работающий в кино, будет против. Потому что нельзя запрещать выход фильма. Это не соответствует духу артиста», — заявил Локшин в интервью The Hollywood Reporter.

Локшин указывает на иронию: русскоязычный фильм, уже имевший успех в Европе, мог бы создать ажиотаж и подготовить почву для будущей англоязычной версии, а не конкурировать с ней. Вместо этого проект Деппа (пока лишь анонсированный) блокирует уже готовую картину.

Пока суд в Калифорнии не вынесет решение, американские зрители, включая многочисленную русскоязычную диаспору, не увидят версию Локшина в кино (пиратские версии есть в Сети, да и при наличии доступа к российским стримингам иностранцы могут с ней ознакомиться).

История «Мастера и Маргариты» в очередной раз доказывает свою мистическую силу: в ней, как в зеркале, отражаются вечные конфликты — между искусством и законом. «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия.