На улицах от нее шарахаются: живая Эльза из «Холодного сердца» ужаснет любого

Многие представительницы прекрасного пола мечтают стать диснеевскими принцессами. Не стала исключением и 23-летняя бразильянка Андресса Дамиани, примерившая на себя образ Эльзы из мультфильма «Холодное сердце».

В социальных сетях она стала знаменитой именно после того, как начала выкладывать свои фотографии, на которых похожа скорее на живую куклу, нежели на человека. Дамиани уверяет, что не делала пластику, хоть в это мало кто верит.

Дело в том, что глаза блогера кажутся неестественно большими, а талия — узкой. При этом многие считают такую внешность не привлекательной, а напротив, отталкивающей: люди шарахаются от Дамиани, встретив ее на улице.