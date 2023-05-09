На улицах от нее шарахаются: живая Эльза из «Холодного сердца» ужаснет любого
Знаменитость привыкла к критике в свой адрес.
Многие представительницы прекрасного пола мечтают стать диснеевскими принцессами. Не стала исключением и 23-летняя бразильянка Андресса Дамиани, примерившая на себя образ Эльзы из мультфильма «Холодное сердце».
В социальных сетях она стала знаменитой именно после того, как начала выкладывать свои фотографии, на которых похожа скорее на живую куклу, нежели на человека. Дамиани уверяет, что не делала пластику, хоть в это мало кто верит.
Дело в том, что глаза блогера кажутся неестественно большими, а талия — узкой. При этом многие считают такую внешность не привлекательной, а напротив, отталкивающей: люди шарахаются от Дамиани, встретив ее на улице.
«Мне часто говорят, что смотреть на мое лицо крайне неприятно. Но я всегда, сколько себя помню, была похожа на куклу, и мне это нравится», — подметила бразильянка в одном из интервью.