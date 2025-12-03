Меню
Киноафиша Статьи На ТВ состоялась премьера нашумевшего медицинского сериала: Асмус снова «неуверенная Варя» из «Интернов», а Охлобыстин — ее наставник

3 декабря 2025 07:00
Только здесь все уже не так забавно и весело.

Премьера нового медицинского сериала «Склиф» состоялась 2 декабря — первые две серии уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах. Проект громко анонсировали еще до выхода: как минимум, из-за возвращения дуэта Асмус–Охлобыстин после «Интернов» (теперь в роли дочь-отец).

Бонусом шли сильный актерский состав, режиссер Мария Агранович и обещание «драмы о реальной медицине» сделали свое дело. Интриги нагнали грамотно.

О чем сериал

Кристина Асмус играет травматолога Евгению Покровскую — талантливого, упрямого врача, которая буквально живет в операционной и мечтает получить престижную ставку. Путь к карьерному росту осложняет коллега и одновременно бывший возлюбленный — хирург Роман Поликарпов (Матвей Лыков).

Между профессиональными амбициями и личной историей героини образуется конфликт, который и становится центральной линией проекта. В первом сезоне обещают выпустить 16 серий, выпускать их будут раз в неделю. Сериал также будут транслировать на телеканале ТНТ.

Что говорят первые зрители?

Реакция оказалась куда прохладнее, чем ожидалось. Рейтинг на «Кинопоиске» — пока 6,7 баллов, а первые отзывы — скорее о разочаровании, чем о восторге. Вот что пишут:

Меня хватило только на 15 минут. Не сериал, а пародия на все сериалы о клиниках, да еще с примесью боевика.

(Асмус) все та же зажатая неуверенная в себе Варя Черноус, но которая пытается строить из себя решительную и крутую.

Пока что зрители сходятся в одном: сериал не производит впечатления прорывного. Актерская игра оставляет желать лучшего и хромает реалистичность. Мол, так как здесь бывает только в американских медицинских драмах, а не в российских больницах.

Получится ли у «Склифа» разогнаться и убедить аудиторию после слабого старта — покажут следующие серии. Пока же проект выглядит как типичная драма с амбициями, но без осязаемого «крючка». Преданным фанатам такого жанра приглянется, но все равно конкурировать с гигантами сейчас не может.

