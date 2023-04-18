На три года младше мужа: только взгляните на любимого мужчину Леры Кудрявцевой (фото)

Лера Кудрявцева обрела семейное счастье рядом с хоккеистом Игорем Макаровым. Звезду не смущает тот факт, что она старше своего избранника на целых 16 лет. Супруги воспитывают дочь Машу и со стороны кажутся идеальной парой.

Однако кроме мужа у телеведущей есть и другой любимый мужчина. И он на три года младше ее возлюбленного. Это сын звездной блондинки — Жан, которого она родила в браке с музыкантом Сергеем Ленюком.

Теледива не так часто показывает взрослого наследника своим поклонникам. По словам знаменитости, Жан не любит фотографироваться и всегда выступает против того, чтобы его снимки появлялись в социальных сетях матери. Несмотря на это, Кудрявцева опубликовала совместный кадр с сыном, которого трогательно поздравила с днем рождения.

«Накидайте ему поздравлений по-братски», — обратилась к фолловерам звезда экрана.

Однако многие интернет-пользователи, вместо того чтобы выполнить ее просьбу, принялись обсуждать внешность Жана. По мнению многих, он выглядит старше собственной матери.