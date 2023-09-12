На те же грабли: 3 знака Зодиака, которые не делают выводы из ошибок

Человек учится на своих ошибках. Но для начала необходимо осознать их и проанализировать. Астрологи назвали знаки зодиака, которые категорически не хотят этого делать.

Овен

Строптивый Овен никогда не признает тот факт, что однажды совершил промах. Ситуации, в которых окружающие становятся свидетелями его слабости, для гордого огненного знака совершенно неприемлемы. А ведь на самом деле Овен лажает довольно-таки часто, просто тщательно маскирует это под уверенным внешним видом или быстренько переключает внимание свидетелей на что-то иное.

Оказавшись в неловком положении, Овен злится и психует.

Но, как известно, огненный знак отходчив. Поэтому, побив посуду и покричав хорошенько, он приходит в себя и оставляет неприятную ситуацию в прошлом. Правда, перед этим забывает провести “работу над ошибками”. А значит, можно ожидать, что однажды в будущем Овен снова наступит на те же грабли.

Водолей

Представитель воздушной стихии часто ошибается, а все потому, что идет наперекор общественному мнению, по нехоженной, а потому непредсказуемой тропинке. Если все обходят гору, Водолей непременно пойдет в нее, по пути насобирает шишек, но будет доволен тем, что поступил оригинально. И совсем неважно, что окружающие не понимают такого ненужного геройства.

Водолей не обращает внимания на других, а ведь мог бы учиться на их промахах и не допускать своих собственных.

Но вместо этого уроженец знака действует так, как ему вздумается, лажает и теряет время, которое мог бы потратить на что-то дельное. Самое главное, что в дальнейшем Водолей все равно будет делать все по-своему и набивать себе синяки на тех же ошибках.

Рыбы

Чувствительным Рыбкам сложно оценивать свои действия с точки зрения логики - они просто-напросто не поддаются ей. Представители водного знака поступают так, как велит им сердце, фантазия, гороскоп - одним словом, совершенно непредсказуемо. Неудивительно, что часто Рыбы совершают ошибки, но не расстраиваются из-за них, а просто-напросто идут дальше.

Промахи для уроженцев этого знака отнюдь не повод для беспокойства, анализа своих действий и т.д.

Вместо того чтобы устроить себе “работу над ошибками” и понять, где допустили роковую неточность, Рыбы махнут рукой и будут жить дальше. В таком подходе есть свои плюсы, но все же иногда представителям водной стихии не мешало бы извлекать из неудач уроки.