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Киноафиша Статьи «На Татьяну похожа»: Успенская перестала скрывать маленькую дочь

«На Татьяну похожа»: Успенская перестала скрывать маленькую дочь

27 августа 2023 10:00
«На Татьяну похожа»: Успенская перестала скрывать маленькую дочь

Вот это поворот.

Поклонники давно ждут, когда у Любови Успенской появятся внуки. Бабушкой артистка себя называть пока не может, зато она рассекретила свою маленькую дочь.

В социальных сетях королевы шансона теперь фигурирует не только ее старшая наследница Татьяна Плаксина. Конкуренцию ей составила белокурая малышка Николь. Певица поздравила ее с днем рождения, опубликовав милое видео с девочкой.

Интернет-пользователи удивились тому, как сильно именинница напоминает Плаксину.

«На Татьяну похожа. Копия», — пишут в комментариях.

Некоторые пустили слухи о том, что кроха приходится звезде внучкой. Якобы незамужняя Татьяна давно стала матерью, но не желает в этом сознаваться.

Однако на самом деле матерью стала Любовь Залмановна. Правда, не биологической, а крестной. К своим обязанностям исполнительница подходит серьезно и проводит много времени с «любимой красавицей».

«На Татьяну похожа»: Успенская перестала скрывать маленькую дочь
Фото: Global Look Press/ Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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