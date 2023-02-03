На такой Сулейман бы не женился: самое скандальное платье Мерьем Узерли
Наряды артистки не отличаются скромностью.
Мерьем Узерли прославилась на весь мир благодаря роли в сериале «Великолепный век». После популярнейшего проекта она продолжила покорять кинематограф, однако ей не удалось принять участие в каком-либо громком сериале или фильме. Последнее время артистка привлекает внимание лишь своими откровенными образами.
Так, на кинофестиваль в Каннах звезда экрана привезла с собой целый чемодан нарядов от модного дома Maison Esthere Maryline, каждый из которых отличается откровенностью. В один из дней она предстала на суд публики в «голом» голубом платье, которое совсем не скрывало ее фигуру. В другой день артистка выбрала алый наряд с глубоким декольте и пышной юбкой, который также акцентировал внимание на ее формах.
Пользователи Сети и светская пресса не оставили без внимания смелые выходы Мерьем. По мнению экспертов и большей части поклонников, актриса выглядела чрезмерно откровенно и даже пошло. Для такого знакового мероприятия ей нужно было выбрать более скромные и изящные наряды, а не пытаться шокировать всех «голыми» образами.
«Сейчас бы султан на ней не женился», «Плохо выглядит. Очень. И платья совершенно не идут ей», «Вульгарно и пошло», — делятся мнением пользователи Сети.