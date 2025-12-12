Меню
На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет

12 декабря 2025 14:15
На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет

Смог максимально лишиться жировой прослойки.

Когда Кристофер Нолан позвал Киллиана Мерфи на главную роль в «Оппенгеймере», актёр понял — речь не о простой работе. Это было приглашение на трёхчасовое путешествие в ад через сознание гения, создавшего самое страшное оружие современности.

И Мерфи пошёл до конца — не только психологически, но и физически, доведя своё тело до состояния, близкого к оригиналу.

Диета из одних орехов

Мерфи не просто похудел. Он сознательно изнурил себя, чтобы его физическая оболочка кричала о том же, что и душа Оппенгеймера — о навязчивой идее, сжигающей изнутри.

На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет

Рацион аскета. По словам Эмили Блант, иногда его дневной рацион состоял из горстки миндаля. Он методично пропускал совместные ужины съёмочной группы, оставаясь в голодной изоляции, которая копировала одиночество его персонажа.

Актер отказался обсуждать, насколько истощил свой организм, справедливо отмечая, что суть не в цифре, а в достижении характерной «иссохшей» худобы физика, который, по выражению Мерфи, «существовал на мартини и сигаретах».

На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет

Наплевал на здоровье

Это был сознательный удар по собственному здоровью ради попадания образ.

«Вы будто немного соревнуетесь с собой, что нездорово. Я не советую этого», — признался он позже. Играть иначе Киллиан не умеет.

На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет

В интервью Мерфи также раскрыл, что чувствовал «тяжёлый груз ответственности». Его подготовка вышла далеко за рамки обычного «метода». Это была тотальная одержимость, он доводил себя до нервного истощения, изолировался от близких и группы. Пытался стать интровертом, каким был сам Оппенгеймер, поймать с ним общую волну.

Жестокая диета Мерфи — не бездумный подвиг ради «Оскара». Это крайняя, почти пугающая мера, принятая для того, чтобы стереть границу между актёром и персонажем в фильме, где главное действие происходит не в лабораториях Лос-Аламоса, а в голове гениального ядерщика.

«То, что еще не делали»: Нолан впервые раскрыл масштабы своей «Одиссеи» — на «Оппенгеймере» он только разгонялся.

Фото: Кадр из фильма «Оппенгеймер» (2023)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
