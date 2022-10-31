На такое способна не каждая: как знаменитая артистка вернула похищенную дочь

О том, чего ей это стоило, актриса не рассказывает почти никому.

Ольга Тумайкина на сегодняшний день является одной из самых популярных и востребованных артисток в России. Звезда проекта «Женская лига» и сериалов «Журов» и «Чикатило» снимается в нескольких проектах каждый год и не испытывает никаких проблем с предложениями новых полей.

Но почти никто не знает, что в личной жизни Тумайкиной много лет назад произошла трагическая история, которая завершилась счастливым исходом только благодаря ее житейской мудрости. Ее бывший гражданский муж Андрей Бондарь, с которым Ольга познакомилась еще во время учебы в Щукинском училище и позже разошлась из-за рукоприкладства с его стороны, обманом похитил их общую дочь Полину. Он заявил Тумайкиной, что девочка теперь будет жить с ним, а если актриса попытается что-то предпринять, то больше никогда ее не увидит.

Когда Ольга обратилась в полицию, там заявили, что ничем помочь не могут: раз девочка живет с отцом, то никакого похищения не было и быть не могло. А на состоявшемся позднее суде Бондарь и вовсе повернул дело так, что артистку чуть не лишили родительских прав.

Лишь через год, когда Тумайкина почти смирилась с ситуацией, Полина смогла уговорить Андрея вернуть ее маме. Теперь они счастливы вместе и не чают души в младшей дочери Тумайкиной — Марусе.