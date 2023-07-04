На такое ни один мужчина не согласится: что вынужден терпеть Киркоров ради нового тела

Филипп Киркоров не устает поражать публику своими новыми образами. За последние несколько лет певец провел немало пластических операций и не скрывает этого. В итоге король российской поп-музыки стал даже стройнее, чем был в молодые годы.

Врач Киркорова Тимур Хайдаров рассказал изданию «Московский комсомолец», какие еще перемены ждут артиста.

По словам пластического хирурга, сегодня Филипп еще оправляется от последних операций. На его теле пока видны следы хирургического вмешательства, а отеки не прошли до конца. Как только реабилитация будет завершена, певец преобразится еще сильнее.

Пластический хирург сообщил, что на этом список «улучшений», которые он планирует внести во внешность Киркорова, еще не завершен. В скором времени его ожидают новые процедуры.

«Будет еще круче»,

— обещал Хайдаров.

Пока Киркоров продолжает придерживаться специальной диеты и накачивать кубики на прессе — но не в тренажерном зале, а при помощи специального аппарата.