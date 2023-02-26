На такое даже смотреть стыдно: что стало с культовыми звездами СССР за границей
Это предательство глубоко ранило отечественного зрителя.
Противостояние между СССР и США затронуло многие сферы жизни людей и в конечном итоге добралось до кинематографа. Особенно сильно отличились американцы, сняв фильм «Москва на Гудзоне».
В этой картине показали множество стереотипов и лишь укрепили веру в своеобразный имидж русских, которые часто выпивают, матерятся и дебоширят. Наличие так называемой «клюквы» в голливудской драме мало удивляет, но тот факт, что среди актеров есть советские звезды, приводит в замешательство.
К примеру, Илья Баскин запомнился на родине благодаря роли девятиклассника, а в этом кино стал настоящим американцем. Савелий Крамаров из доброго комедийного актера превратился в невоспитанного хама, пользующегося нецензурной лексикой.
Зрители были ошарашены таким поведением когда-то любимых актеров.
«Неужели они так ненавидят свою Родину?», «Гротескная развесистая „клюква“, неправдоподобно наигранные образы, доведенные до абсурда», — заметили соотечественники.