На такое даже смотреть стыдно: что стало с культовыми звездами СССР за границей

Противостояние между СССР и США затронуло многие сферы жизни людей и в конечном итоге добралось до кинематографа. Особенно сильно отличились американцы, сняв фильм «Москва на Гудзоне».

В этой картине показали множество стереотипов и лишь укрепили веру в своеобразный имидж русских, которые часто выпивают, матерятся и дебоширят. Наличие так называемой «клюквы» в голливудской драме мало удивляет, но тот факт, что среди актеров есть советские звезды, приводит в замешательство.

К примеру, Илья Баскин запомнился на родине благодаря роли девятиклассника, а в этом кино стал настоящим американцем. Савелий Крамаров из доброго комедийного актера превратился в невоспитанного хама, пользующегося нецензурной лексикой.

Зрители были ошарашены таким поведением когда-то любимых актеров.