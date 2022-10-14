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На сына страшно смотреть: бывший Джеймс Бонд засветился со своей юной копией

14 октября 2022 21:00
На сына страшно смотреть: бывший Джеймс Бонд засветился со своей юной копией

К такому повороту событий были готовы не все.

У актера Пирса Броснана, запомнившемуся зрителям по роли Джеймса Бонда, есть трое сыновей. Младшему из них, Пэрису Бекетту, исполнился 21 год. И он оказался как две капли воды похож на своего звездного отца.

У наследника Броснана есть социальные сети, где он часто радует фолловеров новыми публикациями. Одна из них наделала немало шума среди интернет-пользователей. Все потому, что он поделился совместным снимком с папой.

На сына страшно смотреть: бывший Джеймс Бонд засветился со своей юной копией

Подписчики были поражены, увидев, что бывший Джеймс Бонд засветился со своей юной копией. Отец и сын предстали перед публикой в одинаковой одежде, из-за чего их внешнее сходство оказалось впечатляющим. Поэтому многие отметили, что на отпрыска актера страшно смотреть.

«Потрясающий, как и его отец», «Ты выглядишь в точности как он. Это так круто», «Вот это гены», — подметили пользователи Сети в комментариях.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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