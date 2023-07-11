На сына Фриске невозможно смотреть без умиления: растет сердцеедом

Певица Жанна Фриске скончалась от рака мозга, когда ее сыну Платону было всего 2 года. О болезни женщина узнала вскоре после рождения ребенка и изо всех сил боролась, чтобы провести с малышом как можно больше времени. К сожалению, лечение не помогло, и в 2015 году Жанны не стало.

Долгое время отец малыша, телеведущий Дмитрий Шепелев, предпочитал скрывать Платона от публики. Поклонникам оставалось только гадать, как выглядит сын Фриске.

Со временем Шевелев начал показывать сына в социальных сетях, но только со спины или издалека. Лишь совсем недавно ведущий начал публиковать фото Платона крупным планом. Подписчики не устают восхищаться тому, каким очаровательным растет мальчик: он унаследовал лучшие черты родителей.

По словам Шепелева, Платон углубленно занимается английским языком, играет в теннис и баскетбол, учиться играть на гитаре. Фанаты надеются, что малыш унаследовал от мамы не только красоту, но и музыкальный талант.