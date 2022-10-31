На связь не выходит: трагедия звезды фильма «Москва слезам не верит» вызвала оторопь

Близкие люди Инны Выходцевой бьют тревогу по поводу ее пропажи. Блогер и постоянная участница ток-шоу Мариана Саид Шах призналась, что поддерживала связь с актрисой на протяжении нескольких лет, но последние пару недель она не отвечает на ее телефонные звонки. Другая знакомая звезды фильма «Москва слезам не верит» отметила, что накануне своего исчезновения Инна успела с ней пообщаться, но странным этот разговор женщине не показался.

Тем не менее, как удалось узнать порталу Prozvezd , не так давно 88-летняя артистка попала в токсикологическое отделение известной клиники — НИИ Склифосовского. Оттуда ее забрал некий мужчина. Согласно одной версии, это был сотрудник Гильдии актеров кино. Однако никаких данных от организации по поводу Выходцевой не поступало.

Согласно другой версии, Выходцева могла стать жертвой черных риелторов. Мужчина, помогавший актрисе на выписке, представился ее племянником, хотя друзья и коллеги Инны Николаевны не знали о ее родственниках в столице. Сейчас они опасаются, что аферисты могли польститься на недвижимость Выходцевой около Рублевского шоссе и использовать актрису в своих целях.