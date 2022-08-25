На старости лет «сменила профессию»: правда о пенсии Эдиты Пьехи возмутила фанатов

Эдита Пьеха долгие годы была одной из самых известных советских певиц. Артистка объездила с гастролями всю страну далеко не один раз, а ее песни заучивали наизусть миллионы фанатов. Однако, как оказалось, совсем не творческие успехи помогли получать ей весьма высокую пенсию.

Специальные начисления для артистки состоят из двух частей. 20 тысяч она получает как среднестатистический пенсионер из Санкт-Петербурга, а еще 25 тысяч — в качестве специальной надбавки, которую ей начисляют как почетному шахтеру.

Дело в том, что еще несколько лет назад Аман Тулеев, бывший губернатор Кемеровской области, присвоил артистке именно это звание. Оно и помогает Пьехе получать такие большие выплаты и, как пишет портал «7 дней», заметно обгонять своих коллег по размеру пенсий.

Многие поклонники при этом не остались в восторге от этой истории. По мнению фанатов, Пьеха поступила нечестно, согласившись на это звание и получая дополнительные выплаты, ведь никогда не работала в шахтах и не имеет никакого отношения к этой профессии.