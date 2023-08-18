На «Союзмультфильме» 54 года замалчивают неудобный факт: касается Малыша и Карлсона

Один из самых любимых мультфильмов советских детей «Малыш и Карлсон» впервые вышел на экраны почти 54 года назад, осенью 1968-го. На нем выросло не одно поколение, и каждый ребенок знал: очаровательный мужчина в самом расцвете сил обожал есть конфеты горстями и пить варенье прямо из банки.

Но на самом деле оригинальная сказка Астрид Линдгрен отличается от советского мультика множеством деталей. Например, там у читателя не остается сомнений: Карлсон был не воображаемым другом малыша, а настоящим летающим существом. Он был представлен как няне фрекен Бок, так и родителям Сванте Свантесона — таким было настоящее имя главного героя.

А варенье проказник, живущий на крыше, вообще не ел. По крайней мере, этого не происходило ни разу за всю книгу. Он обожал мясные тефтельки — национальное шведское блюдо. Впрочем, сладкое Карлсон тоже любил: за один присест он мог слопать торт с кремом.