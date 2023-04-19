На советскую Миледи до пластики без слез не взглянешь: вот что она изменила (фото)

В советские времена пластика была редким явлением. Но это не значит, что актрисы не прибегали к подобным манипуляциям.

Мало кто знает, но Маргарита Терехова, известная по роли роковой Миледи в картине «Д’Артаньян и три мушкетера», изменила свое лицо. У актрисы от природы был «утиный» нос, который мог стать серьезным препятствием к успеху.

Если посмотреть на ранние фото Тереховой или на ее дебютные работы в кино, то эта разница отчетливо видна. Например, в фильме «Здравствуй, это я!» у Маргариты Борисовны вздернутый нос, который позднее чудесным образом выпрямится. Смотреть на такую Терехову невозможно без смеха и слез — настолько забавно выглядела будущая Миледи.

Хирурги мастерски справились с задачей.

Специалистам удалось превратить слегка простоватую внешность Тереховой в изысканную. Всего один штрих сделал актрису секс-символом своего времени и самой эффектной артисткой советского кино. После этих метаморфоз карьера Маргариты пошла в гору, а диапазон ее ролей резко расширился.