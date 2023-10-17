На советской чеснокодавке есть штырь с отверстием: вот для чего он нужен его нужно было делать

Некоторые столовые приборы из прошлого до сих пор активно используются на российских кухнях. В основном это относится к металлическим устройствам, прибегать к помощи которых совсем не обязательно каждый день.

Всевозможные мясорубки и ножи, пельменницы, открывашки или вафельницы времен СССР подчас поколениями хранятся в ящиках кухонного гарнитура. Но их внешний вид может вызвать вопросы у современных хозяек.

Достаточно взять стандартную советскую чеснокодавилку. Если внимательно рассмотреть ее устройство, то можно заметить, что на одной из ручек находится заметное углубление, а напротив него на другой — длинный штырь. Однако этот механизм никак не используется во время давки чеснока.

На самом деле предназначен он совсем для другого. Таким образом можно легко вытолкнуть косточку из ягоды. Продукт помещают в углубление и надавливают на него штырем. Косточка отскакивает в сторону. Это очень полезно, когда нужно обработать большое количество ягод для приготовления компота или варенья.