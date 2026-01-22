На советском «Буратино» выросло не одно поколение: но лишь единицы знают, что фильм вышел в свет из-за жадности

Сперва его встретили жесткой критикой и могли так и оставить пылиться на полке.

Пока в кино идет новая экранизация «Буратино», так и хочется повспоминать любопытные детали о ее предшественниках. Так, например, мало кто знает, что легендарный советский фильм 1975 года мог бы никогда не увидеть свет.

А все из-за беспощадной оценки, которую полвека назад дали картине чиновники и рецензенты. По иронии судьбы, до зрителей любимый мюзикл добрался не благодаря творческой воле, а из-за простой бюрократической жадности.

Изначально на центральном телевидении планировали снять очередной кукольный сериал, но режиссёр Леонид Нечаев, прочитав сценарий, решился на авантюру. Он тайком переоформил заявку на игровой фильм, и на студии «Беларусьфильм», не вникая в детали, утвердили проект.

Когда в Москве спохватились, было поздно: деньги по плану уже выделили, и процесс было не остановить. Готовый фильм ждал жестокий разгром. Комиссия находила недостатки во всём: от внешнего вида героев до того, что Буратино позволяет себе издёвки над Карабасом-Барабасом.

Картину обвиняли в дурном влиянии на детей и всерьёз готовили к забвению. Спасла ситуацию лишь скучная реальность плановой экономики. К концу 1975 года студии нужно было любой ценой отчитаться о выполнении производственного плана, чтобы не лишиться премий и не нарваться на гнев начальства.

Так, стремление чиновников не потерять материальные блага протолкнуло на экраны фильм, который в итоге стал культурным достоянием для миллионов. Получается, старый «Буратино» родился и выжил во многом благодаря обычной жадности системы.

