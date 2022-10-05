На слухи об убийстве Моисеева дали официальный ответ: правда раскрыта

Внезапная кончина знаменитого артиста Бориса Моисеева, которому было всего 68 лет, заставила многих россиян предположить, что певец мог стать жертвой убийства. Подобные слухи ходили вплоть до состоявшихся несколько дней назад похорон Моисеева, но теперь следствие официально рассеяло все подозрения, однозначно ответив на этот вопрос.

Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники в следственных органах, обнаружить какой-либо криминальный след в обстоятельствах смерти артиста не удалось. Сейчас Следственный комитет продолжает проводить все необходимые в этом случае мероприятия, но уже очевидно, что Моисеев умер своей смертью.

По словам врачей, истинной причиной ухода артиста из жизни мог стать спазм сосудов мозга, сердца или легких. Например, тромбоэмболия или геморрагический инсульт.