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На славу Марго Робби замахнулся: выходка Дани Милохина вызвала оторопь

28 июня 2022 16:45
На славу Марго Робби замахнулся: выходка Дани Милохина вызвала оторопь

Фанаты не прошли мимо перемен артиста.

Даня Милохин взбудоражил поклонников переменами своего стиля. Соответствующей публикацией знаменитость поделился в своем Telegram-канале.

Как оказалось, не так давно вернувшийся из Казахстана блогер решил кардинально изменить свой внешний вид. Он перекрасил волосы в розовый цвет и сделал себе маникюр похожего оттенка. Также артист решил обновить свой автомобиль, показав на фотографии розовый бампер. Переменами парень похвастался в нескольких публикациях, чем привел поклонников в восторг.

На славу Марго Робби замахнулся: выходка Дани Милохина вызвала оторопь

«Розовые волосы очень идут», «Очень красиво», — уверены преданные фанаты.

Также многие отметили, что Милохин, кажется, вдохновился на перемены фильмом Барби с Марго Робби в главной роли. Как передает Telegram-канал «Звездная пыль», последнее недели активно проходят съемки картины и в социальных сетях можно увидеть десятки фотографий главных героев, которые носят преимущественно розовый цвет. Как уверены пользователи Сети, именно предстоящая лента с ее ярким стилем стала главным референсом для Милохина.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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