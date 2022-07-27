«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать

Лера Кудрявцева призналась в нервном срыве. Не так давно артистка отправилась на отдых в Болгарию, который оказался сопряжен с чередой проблем.

Как рассказала телеведущая, она рассчитывала на спокойный отдых и восстановление сил, но ее желаниям не суждено было сбыться. Сначала Кудрявцева заразилась коронавирусом, который испортил ее многочисленные планы на отдых. Позднее ее друг оказался жертвой жестокого нападения, из-за чего Лере пришлось даже вызывать местных стражей порядка. В итоге, как призналась артистка, ее нервы не выдержали.

«Думаю, на сколько меня еще хватит? Вывозить все это», — пишет Кудрявцева в своем Telegram-канале.

Также она обратила внимание, что считает себя весьма терпеливым человеком. Однако в некоторых ситуациях все же может выйти из себя и «рушить все на своем пути».