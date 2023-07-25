На шоу Малахова самое интересное происходит в зале: советуем присмотреться

В большинстве телешоу есть массовка. Зрители получают деньги за то, что сидят в зале и выдают нужную реакцию. За это они получают небольшую сумму. Чаще всего на это соглашаются студенты или люди, которые ищут подработку. Именно в зале иногда происходит самая забавная часть шоу.

Так, на ток-шоу зрители иногда совсем не следят за разворачивающейся на сцене драмой, а решают просто вздремнуть. Хорошо, что зрителей записывают только камеры, а запись звука включают во время аплодисментов или других бурных реакций. Иначе в самый драматический момент можно было бы услышать, как в зрительном зале кто-то храпит.

Чаще всего случайно попавших в кадр спящих вырезают на монтаже, но не исключено, что многие из них попадали прямиком в эфир. Выгодная получается подработка: и высыпаешься, и получаешь оплату. Как говорится, солдат спит, а служба идет. Теперь понятно, почему зрители на шоу Андрея Малахова выглядят порой такими недовольными. Своей болтовней он просто не дает им заснуть.